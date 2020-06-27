أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس كورونا

ونشرت رانيا شقيقة الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها برفقة شقيقتها عبير.

وعلقت عليها قائلة "أختي حبيبة قلبي ربنا ما يحرمني منك أبدا، لك الحمد والشكر يارب على شفاها ربنا يشفي كل مريض".

وكتبت عبير فريد شوقي، منشورا لها عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيه:"رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق وداني فى داهية.. كورونا كورونا الحمد الله".

يذكر أن المخرجة عبير فريد شوقي، أعلنت منذ فترة، إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أن الإصابة نُقلت إليها خلال مقابلة عمل.

يذكر أن المخرجة عبير فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وهي الابنة الكبرى من زوجته سهير ترك، وكان آخر ظهور تلفزيوني لها في مارس الماضي من خلال برنامج ”صاحبة السعادة“ الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث ظهرت برفقة شقيقتها رانيا ومعهما الناقد الفني طارق الشناوي.