آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

كشف نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم السبت، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانين، رجاء الجداوي، وعبد الله مشرف.

وأعلن زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "تن تي في" خروج عبد الله مشرف من المستشفى مساء اليوم، وأنه بصحة جيدة وتواصل معه واطمان عليه.

وكان عبد الله مشرف نقل إلى المستشفى الخميس بعد الاشتباه بإصابته بجلطة في الدماغ.

وطمأن مشرف جمهوره الخميس بأنه بخير وحالتة الصحية مستقرة، وأن نقابة الممثلين المصريين قررت نقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لـ"شوية برد في ظهره بسبب مكيف الهواء"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

أما عن آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي، فقال أشرف زكي لبرنامج "المساء مع قصواء" إن حالتها الصحية لازالت مستقرة، ولم تشهد أي تطورات على مدار الساعات الماضية.

وطالب أشرف زكي الجمهور بالدعاء لرجاء الجداوي بأن تتماثل للشفاء في أقرب وقت، قائلا عنها: "فنانة عظيمة وكل الناس تحبها.. ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء".

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد، بالمستشفى لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر.

وأجرت الفنانة المصرية الكبيرة منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.