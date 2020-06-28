تامر مرسي يفاجئ محمد رمضان في العامين المقبلين

أعلن مالك شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسي، تعاقده مع الفنان المصري محمد رمضان للعامين 2021 و2022.

وقال مرسي إن شركته ستقوم بإنتاج المسلسل الرمضاني للفنان محمد رمضان في موسم 2021 ويحمل اسم "الإمبراطور"، ويتناول سيرة الفنان الراحل أحمد زكي الذاتية، جاء ذلك بعد أن دارت شائعات جديدة حول وجود خلافات بين الأخير وشركة "سينرجي" والمنتج تامر مرسي.

وأعلن الفنان محمد رمضان، مؤخرا تجسيده للنجم الراحل أحمد زكي في مسلسل رمضاني عام 2021.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يجسد شخصية زكي، قائلا: "اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي"، مضيفا: "دلوقتي أعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان 2021". وأتم رمضان: "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

وقدم محمد رمضان في رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، مع العديد من الفنانين منهم نور، إدوارد، أحمد زاهر، روجينا، وغيرهم من الفنانين، ووهو من تأليف وإخراج محمد سامي.