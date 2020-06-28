رسالة بخط اليد من هيثم أحمد زكي لوالده تشعل مواقع التواصل

أشعلت رسالة بخط اليد من الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي لوالده مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حالة من الشجن والحنين بين جمهور النجمين الراحلين.

الرسالة التي كتبها هيثم أحمد زكي في طفولته، كان يعتذر فيها لوالده بصدق وعفوية عن تصرف أغضبه، وطالبه بمسامحته والموافقة على مقابلته ومجالسته من جديد.

كما طلب هيثم أحمد زكي من والده أحمد زكي أن يهتم بنفسه، حيث كتب في نص الرسالة: "بابا إنت وحشتني أوي أوي أوي أوي. نفسي أقعد معاك أرجوك رد عليا أو كلمني ولو لسه زعلان مني أنا آسف.. أنا جزمة بس عايز أشوفك وخلي بالك من نفسك يا بابا (مع وضع خطوط تحت العبارة) أنا كويس ومش عايز حاجة. بحبك أوي يا بابا".

رسالة من الراحل هيثم احمد زكي لوالده..

الله يرحمكم وتكونوا متجمعين في مكان أفضل pic.twitter.com/lM2AbuLwsf — مصر تاج راسي🇪🇬🆖 (@fatemaposy0) June 24, 2020

وتم إطلاق، أول موقع إلكتروني رسمي عن الفنان المصري الراحل، أحمد زكي، مؤخرا تزامنا مع الإعلان عن مسلسل تلفزيوني يتناول سيرته الذاتية، وأطلق الموقع "ahmedzakieg.com" المحامي بلال عبد الغني، وكيل رامي عز الدين بركات، وهو الوريث الشرعي ‏للممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للفنان الراحل أحمد زكي.