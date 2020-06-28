ذباب حامل للأمراض يغزو التجمعات في بريطانيا والسلطات تحذر... صور

قررت بريطانيا تخفيف إجراءات الحجر الصحي والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام، وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من كوفيد-19.

ومع تزايد عدد الأشخاص في الهواء الطلق بالشوارع، لوحظ انتشار نوع من الذباب يسمى "ذباب الخيل" الماص للدماء والحامل للأمراض في الحدائق العامة والخاصة بالمملكة المتحدة.

ووقع البعض ضحايا لهذه الحشرة الضارة، حيث أبلغ عن وجود ردود فعل تحسسية أكثر خطورة تجاه لدغات "ذباب الخيل"، استدعت العلاج في المستشفى.

ويمكن أن تتسبب اللدغات المؤلمة إلى العلاج بواسطة المضادات الحيوية، لاتهاب النسيج الخلوي، بحسب صحيفة "ميرور".

بدورها قالت الجمعية البريطانية لمكافحة الآفات، التي تضع "ذباب الخيل" ضمن قائمة أكثر 10 لسعات وعضات يجب تجنبها، بأنه مع زيادة أعداد السكان في الشوارع فسوف ترتفع أعداد ذباب الخيل الماص للدماء والحامل للأمراض.

Plague of blood-sucking, disease-carrying horse flies invading parks and gardenshttps://t.co/HtzWKFPdpW pic.twitter.com/kRwPeJkqVS — Daily Mirror (@DailyMirror) June 27, 2020

فيما حذرت دائرة الصحة الوطنية، أنه يمكن أن تستغرق اللدغات بعض الوقت للشفاء ويمكن أن تصاب بالعدوى، وأكدت أنه يجب أن تراجع طبيبك إذا كان لديك أعراض عدوى، كالقيح أو زيادة الألم والاحمرار والتورم.

Hordes of blood-sucking, disease-carrying horse flies invade the UK https://t.co/SwNWIerKkY pic.twitter.com/SDgFjTw6DJ — New York Post (@nypost) June 27, 2020

يذكر أن الاقتصاد البريطاني تضرر من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها، يوم الاثنين، الماضي فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما في قطاعي الفندقة والترفيه مغلقا.