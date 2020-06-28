أشرف زكي يكشف سبب أزمته الصحية الأخيرة

أعلن الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب العاملين بالمهن التمثيلية، تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.

وحرص زكي على طمأنة الجمهور، بشأن حالته الصحية، مؤكدا أنها تشهد تحسنا كبيرا.

وقال، خلال مكالمة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني، ومتابعة أنشطة النقابة المختلفة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه النقيب الشكر والتقدير لأسرته وأصدقائه الذين تواصلوا معه مؤخرا للاطمئنان عليه.

وأضاف أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، موضحا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط العصبية والنفسية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأكد أنه سيظل يبذل جهوده كافة في خدمة زملائه والنقابة، قائلا: "سأظل لآخر نفس في عمري أخدم زملائي لأنه شرف لي".