15 نصيحة لتفادي الآثار السلبية لضغط العمل

يتعرض العديدون للمعاناة من ضغط العمل ما يؤثر على إنتاجية الفرد ومستقبله المهنى.

ووجهت جمعية مكافحة "القلق والاكتئاب الأمريكية" 15 نصيحة تساعد فى التغلب على القلق والتوتر الناجم عن ضغط العمل.

© Fotolia / Brent Hofacker طبيبة تكشف عن وجبات غذائية تقضي على الاكتئاب

- أخبر زميلا موثوقا به عن حالتك ليساعدك فى التقليل من أي قلق قبل حدوثه.

- تعلم كيفية اكتشاف الأعراض مبكرا لللتعامل معها بشكل فوري.

- تدرب على إدارة الوقت ووضع قوائم المهام وتحديد أولويات العمل والوقت الكافي لكل مهمة أو مشروع.

- ابدأ في المشاريع الكبرى بحلول أقرب وقت ممكن، وحدد المواعيد النهائية المصغرة لنفسك وتوقع المشاكل التى يمكن أن تحدث وحاول منعها.

- لا تفرط في الالتزام أو عرض تنفيذ المشاريع إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت.

- إذا كنت تشعر بالإرهاق اطلب المساعدة من زميلك في العمل.

- تحدث بهدوء ودبلوماسية إذا كان لديك الكثير من الالتزامات ينبغي عليك التعامل معها.

- كن مرتبا لسهولة الوصول إلى ما تحتاجه ولخلق بيئة عمل ملائمة.

- تجاهل أي مؤثرات سلبية وتفادي الثرثرة.

- احصل على فترات راحة أو بضع دقائق من التنفس العميق.

- لا تستمر فى العمل عقب نهاية مواعيد العمل ولا تنظر للبريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

- استمتع بنجاحك وحاول الاحتفال بالعمل الجيد واشكر كل من ساعدك قبل البدء فى مشروع جديد.

- اعمل على التخطيط للعطلة.

-استفيد من أي مزايا يوفرها العمل.

- تناول الطعام الصحي، واحصل على قسط كافٍ من النوم ، ومارس الرياضة بانتظام، وقلل من الكافيين والكحول.