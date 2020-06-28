نهاية مأساوية لـ7 أشخاص بسبب معقم يدين

نهاية مأساوية لجلسة جمعت 7 أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب معقم اليدين.

ولقى ثلاثة أشخاص حتفهم، ودخل ثلاثة آخرون العناية المركزة كما أصيب الأخير بالعمى بسبب تناول معقم اليدين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ويستخدم العديدون معقم اليدين للحصول على تأثير المشروبات الكحولية، لاحتوائه على نسبة من الكحول والميثانول.

ويزداد خلال الفترة الحالية استعمال معقمات اليدين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد المتفشي حول العالم.