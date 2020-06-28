اقتراح من مهندس سعودي يوفر 150 مليار سنويا

وبحسب صحيفة "تواصل"، تقدم السحيباني باقتراح للاستفادة من مواقف السيارات بوضع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء.

وقال السحيباني إن الشمس الحارقة التي "تلهب المواقف المسفلتة حرارة، وتزيد المباني الإسمنتية والواجهات الزجاجية قيظا لافحا، يمكن تلافيها بأن نضع ألواحا شمسية".

وأوضح السحيباني أن هذه الألواح سيكون لها العديد من الفوائد منها "أنها ستكون للمواقف ظلا وارفا، وللمباني عازلا كما ستوفر 150 مليار ريال سنويا والتي يتم إنفاقها على كهرباء التكييفات".