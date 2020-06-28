زلزال بقوة 5.5 ريختر يهز مصر

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد أنه جارى تحليل البيان، مع ورود بعض البيانات التى تفيد شعور بعض المواطنين فى القاهرة والجيزة بها.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتعد مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها.

وتقترب مصر من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.