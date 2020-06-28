قيمتها 260 ألف دولار... تحطم سيارة لامبورغيني بعد دقائق من شرائها

تحطمت سيارة لامبورغيني في حادث تصادم على طريق سريع في غرب يوركشاير في المملكة المتحدة، بعد 20 دقيقة فقط من مغادرتها صالة العرض.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فالسيارة من طراز "هوراكان سبايدر"، والتي يتجاوز سعرها 266 ألف دولار، بحسب الموقع المختص بأخبار قطاع السيارات "كارباز".

وقالت وحدة شرطة الطرق في شرطة غرب يوركشاير على "تويتر" إن سيارة لامبورغيني "جديدة تمامًا" توقفت بسبب عطل ميكانيكي ثم اصطدم بها من الخلف سيارة أخرى، يوم الأربعاء.

وأضافت الوحدة في إيضاحها، "أنها مجرد سيارة"، لكنها تشعر بالأسف لتحطم مثل هذه المركبة الفاخرة التي تم شراؤها حديثًا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن سائق الشاحنة التي اصطدمت بالسيارة أصيب بجروح في الرأس في الحادث، لكن الإصابات لم تكن خطيرة، بينما لم يتم التعرف على سائق لامبورغيني.