قيمتها 260 ألف دولار... تحطم سيارة لامبورغيني بعد دقائق من شرائها

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فالسيارة من طراز "هوراكان سبايدر"، والتي يتجاوز سعرها 266 ألف دولار، بحسب الموقع المختص بأخبار قطاع السيارات "كارباز".
وقالت وحدة شرطة الطرق في شرطة غرب يوركشاير على "تويتر" إن سيارة لامبورغيني "جديدة تمامًا" توقفت بسبب عطل ميكانيكي ثم اصطدم بها من الخلف سيارة أخرى، يوم الأربعاء.
وأضافت الوحدة في إيضاحها، "أنها مجرد سيارة"، لكنها تشعر بالأسف لتحطم مثل هذه المركبة الفاخرة التي تم شراؤها حديثًا.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن سائق الشاحنة التي اصطدمت بالسيارة أصيب بجروح في الرأس في الحادث، لكن الإصابات لم تكن خطيرة، بينما لم يتم التعرف على سائق لامبورغيني.
Lamborghini Huracan Performante Spyder Destroyed After 20 Minutes. Look away, Lamborghini fans. #crash #supercars Read: https://t.co/dfpgdH2pH5 pic.twitter.com/4n49Agu7Q2— CarBuzz (@CarBuzzcom) June 25, 2020
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