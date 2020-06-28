أنقذته الصدفة... العثور على طفل داخل قفص محاطا بالثعابين والفئران

وبحسب صحيفة "ذا صن"، تم استدعاء بعض نواب منطقة بوكانان في ولاية تينيسي إلى منزل للتحقيق في تقرير بشأن إساءة معاملة الحيوانات.

ومع وصول النواب للمنزل، وجدوا طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره 18 شهرا محبوسا داخل قفص للكلاب.

Three people are facing a multitude of charges after police found a caged toddler in a filthy Tennessee mobile home that also contained dogs, rodents and snakes, authorities said Friday. #9News https://t.co/356N8ySZdx — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) June 28, 2020

وقال رئيس شرطة مقاطعة هنري، مونت بيليو، إن الصبي كان يعيش هناك لبعض الوقت. كما تواجد 8 ثعابين في نفس الغرفة التي يتواجد فيها القفص، إلى جانب عدد من الفئران تجري في كل مكان".

واصطحب موظفو رعاية الأطفال الصبي، لفحص حالته البدنية والنفسية.

وتم اعتقال أم الطفل هيذر سكاربو صاحبة الـ42 عاما، وزوج الأم جيفرسون براون صاحب الـ46 سنة ووالده تشارلز براون صاحب الـ82 عاما.

ووجه للثلاثي تهمة "إساءة معاملة الطفل والقسوة المشددة على الحيوانات وحيازة سلاح ناري وتصنيع الماريغوانا".