5 تمارين تخلصك من ترهلات الجسم وتجاعيد الوجه

مع تقدم السن وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية، التي تساهم في منح الجسم الطاقة اللازمة لتنشيط الخلايا، تظهر الترهلات في بعض أجزاء الجسم وخاصة الوجه.

1- تمارين الوجه

فإذا لم تكن ظهرت وتريد أن تحمي نفسك منها، أو إذا كانت موجودة وتريد التخلص منها، هناك 5 تمارين بسيطة، يمكنها أن تمنحك بشرة جيدة دون ترهلات، بحسب موقع "لوميتي لايف" الأمريكي.

يعد تدليك الوجه باستخدام أصابع اليدين من أهم التمارين التي تساهم في زيادة تدفق الدم الواصل إلى البشرة وزيادة الكولاجين بصورة طبيعية وهو ما يساهم في التخلص من التجاعيد والترهلات، ويكون تأثيرها جيد إذا تكررت لمدة طويلة تكون دقيقتين في كل مرة ويتستخدم فيها بعض الزيوت الطبيعية المناسبة لنوع بشرتك.

2- تمرين الرقبة

تمثل منطقتي الرقبة والذقن إحدى المناطق التي يمكن للدهون أن تتراكم فيها وتكون ترهلات الجلد، ولذلك يجب إجراء تمرين الرقبة الذي يكون بتحريكها برفق إلى الخلف، ثم الثبات على ذلك الوضع بحيث يكون الوجه مثبت في اتجاه السقف، ثم تديل الجزء السفلي من الرقبة من الأسفل إلى الأعلى ولا تحتاج أكثر من مرتين يوميا.

3- تمرين الفم

يتم بتحريك الفك السفلي إلى أقصى اليسار ثم إلى أقصى اليمن والبقاء لمدة 10 ثوان في كل مرة، بهدف التخلص من الخطوط الرفيعة حول الفم.

4- تمرين العين

هدفه التخلص من التجاعيد حول العينين ويتم باتكاء الذقن على الصدر وفتح الفم، مع مراعاة تغطية الأسنان بواسطة الشفاه، ثم فتح العينين لأقصى درجة ممكنة، والثبات على ذلك الوضع لمدة 10 ثواني، ويمكن ممارسة التمرين مرتين كل يوم.

5- تمرين اليوغا

تساهم تلك التمارين في منحك بشرة ناضرة لأنها تساهم بصورة كبيرة في تحسين تدفق الدم إلى البشرة، مما يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في مسام الجسم وزيادة الكولاجين الذي يؤخر ظهور التجاعيد.