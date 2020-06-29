أطعمة رئيسية لو وددت تحويل دهون البطن إلى عضلات

الشكل الرياضي هو حلم كل شخص يدخل في أي برنامج لنظام غذائي، ولكن يواجه مشكلة ليس في كيفية التخلص من الدهون بل كيفية تحويلها إلى عضلات.

يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في مساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه، ومع ذلك، قلة قليلة من الناس يدركون أن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا جدًا في بناء العضلات.

بناء العضلات والحصول على جسم عضلي متناغم، لا يتعلق فقط بعدد تمارين الضغط التي تقوم بها في اليوم، أو عدد الساعات التي تقضيها في صالة الألعاب الرياضية. بل هو أيضًا ما تأكله لاستكمال تلك العملية.

بعض العناصر الغذائية التي نتلقاها من غذائنا مهمة للغاية في بناء العضلات، بدلا من أخذ مكملات أخرى لبناء العضلات، وهي ليست صحية دائمًا وبشكل كبير يمكن أن يكون لها آثار صحية ضارة معينة.

يمكن الحصول على العناصر الغذائية مثل البروتين، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية لبناء العضلات، من الطعام أيضًا.

رصد موقع "تايمز نيوز ناو" عددا من الأطعمة التي يجب عليك تضمينا في نظامك الغذائي، مع ممارسة الرياضة، إذا كنت راغب في تحويل الدهون إلى عضلات.

وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

1- البيض:

يعتبر البيض المسلوق من أكثر الأطعمة التي يتناولها الذين يمارسون الرياضة في الصالة الرياضية.

وذلك لأن البيض مصدر رائع للبروتين، وعندما تمارس الرياضة، يتم استخدام البروتين الموجود في جسمك في المكان الصحيح لبناء العضلات.

2- سمك السلمون:

يعتبر سمك السلمون مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية مثل البروتين والأحماض الدهنية "أوميجا 3"، وما إلى ذلك. يعتبر سمك السلمون خيارًا رائعًا لبناء العضلات والصحة العامة.

3- صدر الدجاج:

هذا الطعام ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل أيضًا بالفيتامينات مثل فيتامين "ب12". هذه العناصر الغذائية مهمة جدًا إذا كنت نشطًا. تتأكد الفيتامينات من أن عمليات الجسم تعمل بكفاءة، وهذا يساعد في عملية اكتساب العضلات.

4- فول الصويا:

أحد أكثر الأطعمة النباتية المغذية، يمكن أن يكون فول الصويا جزءًا من نظامك الغذائي لبناء العضلات إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا. هذا الطعام غني بالفوسفور والحديد، وهما من العناصر الغذائية الهامة للغاية للصحة واللياقة البدنية.

5- الجبن المنزلي "القريش":

يعتبر الجبن بديلاً للحوم في كل منزل، من حيث الذوق. ومع ذلك، تعد الجبن المنزلية أيضًا بديلًا رائعًا للحوم من حيث التغذية. وهي غنية بالبروتين والفيتامينات وغنية بالليوسين لبناء العضلات.