شاب شجاع ينقذ حياة ماعز سقطت في بئر عميقة... فيديو

شارك مسؤول هندي مقطع فيديو، يوثق دخول شاب في بئر عميقة ضيقة لإنقاذ ماعز صغيرة سقطت فيها.

ويظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالإمساك بأرجل صديقهم، بغية تمكنه من الدخول إلى البئر، وبعد عدة ثوان نجح بشق الأنفس في إخراج الماعز.

وعلق المسؤول الهندي على الفيديو "العمل الجماعي والشجاعة انقذت حياة الماعز، الرجاء شاهد حتى النهاية".