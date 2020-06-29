"كائن فضائي"... صور حلاقة دي جي خالد تشعل مواقع التواصل

ونشر دي جي خالد عبر حسابه في "إنستغرام" مجموعة صور لحلاقته، التي ظهر فيها الحلاق أشبه بـ"كائن فضائي".

View this post on Instagram New norm A post shared by DJ KHALED (@djkhaled) on Jun 25, 2020 at 12:30pm PDT

وظهر الحلاق وهو يرتدي بدلة حمضية كاملة مرتديا قفازات كاملة وكمامات وجه وقناع للوجه ودرع، من أجل حماية نفسه والآخرين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلق المنتج الموسيقي الشهير، 44 عاما، على صورة الحلاقة "شكل جديد".

وكان دي جي خالد، قد نشر صورا للحلاق وهو يدخل إلى منزله، ويخشى على أطفاله منه، فقرر أن يجعله يدخل المنزل مرتديا "بدلة فضاء" كاملة، لضمان التباعد الاجتماعي المناسب في خضم تفشي كورونا.

وقال دي جي خالد في منشور عبر "إنستغرام": "لا يريدونني أن أحصل على تصفيف شعر، لكني قررت أن أحصل على قصة شعر جديدة على طريقتي الخاصة، وسأستكشف هذا قريبا".

ونشر الموسيقي الشهير هذا المنشور بجوار صورة قديمة لشعره والمظهر الجديد لشعره.

وعلى الرغم من العزلة الذاتية التي يفرضها دي جي خالد في منزله، قال الفنان الأمريكي الفلسطيني المقيم في ميامي إنه يقوم بدوره في مساعدة المجتمع من خلال التبرع بالإمدادات الطبية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.