"فتح الأبواب المغلقة"... حقيقة اعتزال عبلة كامل الفن

ولكن لم تحصل ولا وسيلة إعلامية واحدة على تأكيد لذلك النبأ من الفنانة المخضرمة.

وحاولت صحيفة "النهار" اللبنانية، كسر ما وصفته "الأبواب المغلقة" التي فرضتها عبلة كامل على نفسها بعيدا عن الإعلام.

الفنانة عبلة كامل تعتزل التمثيل، وقامت بتغير رقم هاتفها لكي لا يحاول احد اقناعها. pic.twitter.com/vWVD6XYlWY — ET DOSE (@ETdoses) June 28, 2020

​ولكن "النهار" كشفت أن عبلة كامل، فرضت سياجا حديديا على حياتها الخاصة، واستبدلت كافة أرقام هواتفها، قبل إعلان نبأ الاعتزال، كما غيرت أرقام مساعديها حتى لا تتمكن وسائل الإعلام من التواصل معهم.

وتطرقت الصحيفة اللبنانية إلى أن معظم الفنانين والمخرجين من زملاء عبلة كامل ذكروا أنها كانت تفكر في الاعتزال خلال أحادثيهم معها قبل اختفائها بصورة كاملة عن الساحة، وأنها لن تكمل مشوارها في الفن.

من غير مكياج ولا بوس ولا احضان ولا راجل لمسها في مشهد واحد ، كوميديا تموتك من الضحك ، تراجيدي تخليك تعيط ، دور مجنونه تعمله ومفيش اجن منها ، دور ام متلاقيش احن منها ، تلقائيه غريبه ، جمال رباني ، تنوع عملاق ، موهبه جباره.

عبله كامل❤. pic.twitter.com/8yCLA3hGl5 — M o h a m e d 💙 (@SeZ0SNd55WXnhg2) June 25, 2020

​ونقلت النهار عن نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، قوله: "ليس لدي معلومة حول الخبر لتأكيده أو نفيه، خاصة وأن عبلة كامل لديها حياة خاصة ولا تتعامل مع الإعلام بشكل دائم".

وكانت آخر أعمال عبلة كامل الفنية، مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه المختلفة، الذي حقق شهرة كبيرة.