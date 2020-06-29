6 علامات أن سيارتك توشك أن تصبح فريسة سهلة للصوص

كشف خبير مجلة "خلف عجلة القيادة" الروسية، كيريل ميليشكين، ست علامات أن سيارتك على وشك أن تسرق.

وقال ميليشكين إن المجرميون يحاولون التحقق من السيارة عادة قبل سرقتها كإجراء اتصال هاتفي لأصحاب المركبة.

اتصال هاتفي

وأوضح الخبير: "هدفهم هو معرفة كيف تحمي سيارتك. ويمكن أن يعثر المجرمون على هاتفك خلال منصات البيانات المختلفة المتاحة". وأضاف ميليشكين أن مهمة المجرمين تصبح سهلة إلى حد ما في حال نشر المالك إعلانًا لبيع سيارته".

طلب مساعدة

ويمكن للمهاجمين أن يطلبوا مساعدة كاذبة، وبالأخص إن كانت لديك سيارة تركت دون مراقبة، ما يجعلها فريسة سهلة.

جهاز الإنذار

ومن الإشارات المهمة أيضا لمحاولة سرقة هو العمل غير العادي لجهاز الإنذار، فالإنذارات المفاجئة يمكن أن تشير أن المجرم قام بفتح فاشل للسيارة.

سيارة غير مقفلة

وعلامة أخرى على سرقة محتملة هي أن يجد المالك سيارته غير مقفلة. وبين ميليشكين ومن غير المستبعد أن يكون هذا عمل لصوص السيارات. فربما يحاولون كشف نقاط الضعف في سيارتك أو أن حدث ما لم يسمح لهم بإنهاء المهمة.

التحقق إن كان المالك يستخدم السيارة أم لا

ومن الدلالات الأخرى، هو وجود علامة ما على السيارة التي كانت تتواجد في الموقف لمدة طويلة، وقال الخبير، "أسهل طريقة يستخدمها المجرمون للتحقق ما إذا كانت السيارة تستخدم أم لا هو وضع كتيب على بابها فإذا كان المالك موجودا فسيختفي الكتيب بسرعة وإن بقي بمكانه فسيحسب المجرمون أن الوضع آمن بالنسبة لهم لتنفيذ عملهم".

تلف في المحرك

بالإضافة إلى ذلك أي علامات على هيكل السيارة الأمامي يمكن أن تشير محاولة اللصوص الوصول إلى حجرة المحرك وتلف أقفاله.

وبالخلاصة شدد الخبير أنه من غير المعقول الاستجابة لكل علامة لكن من الضروري توخي الحذر.