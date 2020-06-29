بسبب شائعة... الفنانة لقاء الخميسي تطلب من زوجها الانتقال إلى منزل آخر

نفت الممثلة المصرية، لقاء الخميسي، إصابة زوجها محمد عبد المنصف، اللاعب في نادي وادي دجلة، بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري، أمس الأحد، أنه مع تداول الشائعة بقوة في الأيام الماضية طلبت من زوجها الانتقال إلى منزل آخر.

وأوضحت أن زوجها أجرى مسحة قبل نحو أسبوع وكانت نتيجتها سلبية، ثم أجرى مسحة أخرى ولم تظهر نتيجتها بعد، ثم فوجئت بأنباء إصابته صباح السبت.

View this post on Instagram شبه بعض والا حاجه 🤔🤔 A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on Feb 9, 2020 at 12:43pm PST

وقالت ضاحكة: إنها صدمت جدا من الأنباء، وجعلته يستيقظ من النوم، وأخبرته أن مسحته الثانية إيجابية، وطلبت منه الانتقال أن يجمع أغراضه وينتقل إلى منزل آخر خوفا عليها وعلى أبنائها من إصابتهم بالعدوى.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح في مصر، أمس الأحد، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لا يعني أن منحى الاصابات بدأ في الهبوط، ولكن يجب أن يكون هناك ثبات في انخفاض الأعداد.

وأوضح الحداد أن هناك تخوفا أن تزيد الأعداد في الفترة المقبلة مع تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا وفتح المقاهي والمطاعم والأندية، وذلك في تصريحات تلفزيونية.

وتابع "الفترة القادمة لا بد أن نكون أكثر حرصا مما قبل ذلك"، موضحا أنها فترة الذروة.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بصورة أكبر بالإجراءات الاحترازية الفترة الحالية.