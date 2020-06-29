معدلة وراثيا... فتاة آلية فاتنة تلعب دور بطولة في فيلم هوليوودي... صور وفيديو

استحوذ روبوت ذكي مصنّع على شكل فتاة على أحد أدوار البطولة في فيلم خيال علمي سيتم تصويره في هوليوود بميزانية تقدر بنحو 70 مليون دولار.

ويحمل الفيلم اسم "ب" وستلعب "إريكا" وهي ممثل روبوت مزود بنظام "أندرويد" يشبه فتاة لحد كبير، أحد أدوار البطولة الأساسية في الفيلم.

وتعمل "إريكا" على تمثيل دور شخصية خارقة معدلة وراثيا تهرب مع فريق من العلماء، الذين قاموا بتصميمها وصنعها في وقت سابق، بحسب "ديلي ميل".

وظهرت إريكا لأول مرة في عام 2015، وهي من تصميم وإبداع عالم الروبوتات هيروشي إيشيجورو من جامعة "أوساكا" اليابانية، والذي وصف تحفته الروبوتية بأنها "الروبوت الأكثر جمالا وشبها بالإنسان في العالم".

وزودت إريكا بنظام أندرويد يعمل بالذكاء الصناعي المطور مصمم ليحاكي فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، قادرة على استخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والأشعة تحت الحمراء للتعرف على الأشخاص.

يشبه جهاز Android الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا - وعلى الرغم من عدم قدرتها على التنقل بمفردها - يمكنها إمالة رأسها وغمزها، ومزج مُركب متطور للكلام ويمكنها استخدام مجموعة من أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الأشخاص.

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- Erica, an A.I. robot, has been cast as the first robot lead in a $70 million sci-fi movie titled B pic.twitter.com/PWARoyW0On — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 28, 2020

وسيكون أول ظهور فني لها نتيجة صفقة مع شركة "Life Productions" في لوس أنجلوس، المتخصصة في مجال الروبوتات المستخدمة في التمثيل مثل "الديناصورات".

Erica, An Artifically Intelligent Robot, Set To Star In Big-Budget Science Fiction Film https://t.co/5KxJ9wRauQ pic.twitter.com/jAcbeOjXQx — The News Edge (@thenewsedgenow) June 27, 2020

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وصورت الممثلة الروبوت "إريكا" أول أجزاء فيلمها في اليابان، العام الماضي، وستعمل على استكمال تصوير فيلمها في العام المقبل.