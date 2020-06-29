حيل سحرية لارتداء الكمامة في حر الصيف

يمر الكثير من الناس بظروف استثنائية وسط الأجواء شديدة الحرارة، واضطرارهم للخروج إلى الشوارع مع ارتداء الكمامات.

ولكن الحذر والرعاية أمران أساسيان، إلا أن ارتداء قناع الوجه لفترة طويلة جدًا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل حرق الطفح الجلدي لتفاقم حب الشباب.

ويمكن أن تؤثر التغيرات في الطقس على بشرتنا أيضًا، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، نظرًا لأن بشرتنا تحتاج إلى مساحة صغيرة للتنفس أيضًا، فمن المهم الحفاظ على الرعاية واختيار منتجات العناية بالبشرة المناسبة لتجنب تهيج الجلد.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقرير حول نصائح وحيل ذهبية حول كيفية ارتداء الكمامة خلال فترات الصيف الحارة.

وتقترح الدكتورة جيتيكا ميتال، طبيبة التجميل الاستشارية نهجًا مختلفًا لروتينك المعتاد، لتحافظ على بشرتك مع ارتداء الكمامة.

وجاءت تلك الحيل على النحو التالي:

- روتين مناسب:

الشرط الأساسي للحصول على بشرة صحية هو الحفاظ على روتين جيد طوال النهار والليل، مع المنتجات التي يتم تنظيمها حسب نوع بشرتك.

سواء كنت في المنزل أو تخرج، من المهم أن ترطب جيدًا لتجنب الجفاف أو حكة الجلد. يقترح وضع مرطب لطيف فعال بما يكفي لمكافحة تقشر الجلد.

- الترطيب مهم:

قد يعاني مرتدي الكمامة من تشقق الجلد أو جفافه، وهذا هو السبب في الحفاظ على ترطيب البشرة.

لا ينتج الجلد المائي الكثير من الزيت، أما الجلد الباهت هو علامة على الجفاف.

أسهل طريقة للحفاظ على رطوبة خلاياك هي "تناول الماء مع الرعاية المناسبة".

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة الغنية بالماء لمساعدة الخلايا، وبصفة أساسية بشرتك، على البقاء رطبًا لفترة أطول.

- لا للمكياج أو مكياج خفيف:

أحد الأشياء الرئيسية هو تجنب وضع الماكياج تحت الكمامة بأي حال من الأحوال.

لا يزال بإمكانك وضع منتجات التجميل الخفيفة فوق خط الكمامة، ولكن يجب ترك أي جلد مغطى بالمواد خاليًا من أي مكياج أو على الأقل الوجه السفلي - قدر الإمكان.

- الكمامات القماشية:

حاول التبديل إلى كمامة من القماش عند الحاجة، خاصة وأنه قد تؤذي الكمامات المتوفرة في السوق أذنيك وخدودك من عصاباتها المرنة الضيقة.

لذلك، حاول التبديل إلى الكمامة من القماش مع حلقات أذن من القماش لن تتسبب في حروق أو تهيج في الجلد.

تأكد من غسل الكمامة القماش بانتظام وتعقيمها بشكل مناسب.

بصرف النظر عن اتباع هذه المبادئ التوجيهية ، يجب على الجميع اتباع تدابير السلامة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للبقاء في أمان من "كوفيد 19".