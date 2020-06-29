"مرسيدس" تعبر عن تضامنها مع السود بطريقتها الفريدة... صور

عبر عملاق السيارات الألمانية "مرسيدس" عن تضامنه مع السود ضد العنصرية، وذلك من خلال قرار اتخذته الشركة بشأن المشاركة في سباق "فورميلا 1" القادم.

ونشر حساب "Mercedes-AMG F1"، الخاص بالقسم المتخصص بسباق "فورميلا 1" التابع للشركة على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "سوف نسابق باللون الأسود في عام 2020، كتعهد عام من قبلنا على تحسين تنوع فريقنا، وبيان واضح بأننا نقف ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز".

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "ستعود الفورميلا 1 إلى حلبات السباق في نهاية الأسبوع المقبل في النمسا، لقد تغير العالم بشكل كبير منذ آخر سباق في ملبورن في أوائل مارس/آذار الماضي".

وأضافت "في الأسابيع الخمسة الماضية، سلطت حركة حياة السود الضوء على مدى الحاجة إلى إجراءات جديدة في مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. ونحن كفريق، استمعنا لأسابيع إلى وجهات نظر أعضاء فريقنا، للتعلم والتفكير في فريقنا كما هو اليوم وكيف نريد أن يكون في المستقبل".

ونوه البيان إلى أن نسبة العاملين من الأقليات العرقية في الشركة هي فقط 3%، وقال: "يظهر هذا النقص في التنوع أننا بحاجة إلى إيجاد مناهج جديدة لجذب المواهب من العديد من مجالات المجتمع التي لا نصل إليها حاليا".