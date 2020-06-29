لحظة إنقاذ رضيع حاصرته مياه الفيضانات في الصين... فيديو

غمرت الفيضانات شوارع مدينة بيتشانغ في مقاطعة هوبي الصينية، قبل يومين، وتسبب ذلك في تعرض سكان المدينة إلى وضع صعب، خاصة عندما حاصرت المياه بعضهم داخل سياراتهم في الشوارع.

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة إنقاذ طفل عمره ثلاثة أشهر محاصر داخل أحد المباني وسط الفيضانات في المدينة، التي شهدت معدلات هطول أمطار هي الأعلى منذ 20 عاما.

وقالت الشبكة، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن رجال الإطفاء تلقوا استغاثة من الأب لإنقاذ طفله بعدما غمرت المياه الشوارع وأغرقت الكثير من السيارات، مشيرة إلى أن أحد رجال الإطفاء تمكن من وضعه داخل إناء صغير وتحريكه فوق سطح الماء بينما كان يضع فوقه مظلة لحمايته من الأمطار.

شاهد: إنقاذ طفل عمره ثلاثة أشهر محاصر داخل أحد المباني وسط الفيضانات #الصين pic.twitter.com/O96VXuzhA0 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) June 29, 2020

ويرصد الفيديو مشاهد أخرى لمعاناة سكان المدينة الذين حاصرتهم الفيضانات في الشوارع، ومنهم سيدة ظلت عالقة داخل سيارتها حتى تمكن رجال الإنقاذ من كسر نافذة السيارة وإخراجها.

ولفتت الشبكة إلى أن الصين تشهد هطول للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو/ حزيران الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع.