بحفاض قذر... مرشح يروج لنفسه عاريا ويسبب جدلا واسعا في اليابان... فيديو

وجه أحد المرشحين لتولي منصب حاكم مدينة طوكيو في اليابان رسالته الانتخابية، على التلفزيون الياباني، عاريا، ما تسبب بجدل واسع في البلاد.

وبث المشرح تاريكي غوتو، رسالته الانتخابية أثناء الحملة التي تشهدها البلاد لانتخاب حاكم للعاصمة طوكيو، بشكل ساخر وكوميدي، عاريا مرتديا "حفاضا متسخا".

ويعتبر غوتو من أكثر المرشحين غموضا، وسبّب في أكثر من مناسبة انتخابية جدلا واسعا في البلاد، والذي كما يبدو، يوجه رسائل مبطنة وناقدة لنظام الحكم بطريقة ساخرة، بحسب صحيفة "meduza".

الملفت أن المرشح حاز على اهتمام واسع وكبير في البلاد بعد ظهوره الأخير، بعكس التوقعات، خصوصا بعد المشكلة التي حدث بينه وبين التلفزيون الياباني.

وتلزم القوانين اليابانية شركة التليفزيون اليابانية "NHK" بتخصيص وقت بث محدد لجميع المرشحين المسجلين لمنصب حاكم طوكيو.

وتضمن القوانين للمرشح التصريح بأي معلومات يرغب بالإدلاء بها، ومن الناحية النظرية، يجب على المرشحين الاستفادة من الوقت الممنوح لهم على الهواء لإخبار الناخبين عن خططهم وتوجهاتهم.

واختار المرشح الغناء والرقص عاريا بالحفاضات القذرة، حيث يظهر الفيديو صعوده على الطاولة عاريا، منفذا حركات غريبة بثت مباشرة على الهواء، ولم يتم قطع أي جزء من البث الذي استمر لعدة دقائق.

وتعود القصة لعام 2016، عندما فاز غوتو بمنصب حاكم طوكيو، حيث قدم بيانا عاديا على التلفزيون الياباني، لكن التلفزيون اقتطع بعض اللقاطت من خطابه ما سبب مشكلة بينه وبين المحطة.

ورفع غوتو دعوى قضائية ضد محطة "NHK" في وقت لاحق لانتهاكها قانون الانتخابات المنفذ في البلاد، لكن خسر القضية، وفي عام 2020 لم تفرض القناة أي رقابة على الفيديو الخاص بالمرشح.

ويعرف غوتو بحملاته الانتخابية الغربية، على سبيل المثال ظهر على ملصق حملته الانتخابية في عام 2015 عاريا، حيث فاز بمنصب عمدة منطقة تيدي التابعة للعاصمة طوكيو.