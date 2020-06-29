الثاني في اسبوع... نفوق نمر نادر في إندونيسيا

عثرت السلطات الإندونيسية على نمر سومطري نافق بمدينة باندا آتشيه، ليكون الثاني خلال أسبوع من هذه الفصيلة المعرضة للانقراض.

وأوضحت السلطات أنه في الحالتين قام السكان المحليون باستهداف النمرين لمهاجمتهما ماشيتهم.

وكانت وكالة حماية البيئة في جنوب آتشيه، قد عثرت على جثة النمر قرب مزرعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

Another Sumatran tiger has been found dead in the second suspected poisoning of the critically endangered cats in less than a week, Indonesian conservation officials said Mondayhttps://t.co/q4bj8FAwdk — AFP news agency (@AFP) June 29, 2020

وأشار رئيس الوكالة إلى أنه "لم تكن هناك أي مصائد أو إصابات جسدية ونعتقد أنها حالة تسمم، في انتظار تشريح الجثة لمعرفة النتيجة النهائية".

وتنشب نزاعات بين البشر والحيوانات في إندونيسيا بالمناطق التي يتم فيها تطهير الغابات المطيرة لإفساح المجال للمزارع.

وتعد نمور سومطرة من الفصائل المهددة بالانقراض، ويقدر العدد المتبقي منها بأقل من 400.