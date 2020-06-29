"لا تقدر بثمن"... تشويه لوحة شهيرة لمريم العذراء بعد دفع مبلغ زهيد لترميمها... فيديو

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، قام أحد جامعي الأثاث في إسبانيا بتخصص مبلغ 1200 يورو (1358 دولارًا) بهدف ترميم لوحة الرسام الشهير بارتولومي استبيان موريللو، والتي تجسد صورة رائعة وجميلة لمريم العذراء.

وترك الترميم الفاشل ملامح الصورة بشكل مشوه حيث تغيرت معالمها بشكل كبير، بالرغم من المحاولات الحثيثة الفاشلة لإصلاحها.

Priceless 17th century painting is ruined after furniture repair man is paid £1,000 to restore it pic.twitter.com/aVYN1eqhSu — The Sun (@TheSun) June 29, 2020

وبحسب الصحيفة تم ترميم الصورة من قبل فنانة غير المدربة تدعى سيسيليا جيمينيز في عام 2012، في الهواء الطلق، ضمن حصص ترميم مدرسية.

ودفعت عمليات الترميم الفاشلة، التي تكررت في أكثر من مناسبة، البروفيسور الآن فرناندو كاريرا، الأستاذ في المدرسة الجاليكية للحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، إلى الدعوة لتنفيذ مشاريع الترميم بشكل حصري من قبل مرممين مدربين بشكل صحيح ومهني.

وتسمح القوانين الحالية للناس بالانخراط في مشاريع الترميم حتى لو لم يكونوا مؤهلين أو يمتلكون المهارات اللازمة للقيام بهذه العمليات.

وحذر البروفيسور كاريرا من أن بعض السياسيين الإسبان "لا يهتمون بالتراث"، مشيرا إلى أن البلاد لم يكن لديها الوسائل المالية لحماية جميع أعمالها الفنية وكنوزها القديمة.