أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف بشأن "الاختيار"

علق الفنان المصري أمير كرارة على تصريحات الفنان يوسف الشريف عن مسلسل "الاختيار"، التي أدلى بها، قبل أيام، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

وقال الفنان المصري يوسف الشريف، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC": "سألوم القائمين على الصناعة الفنية في مصر لو لم يقدموا العام المقبل عملا بنفس جودة مسلسل "الاختيار".

وأضاف: "إزاي مش كل سنة يبقى عندنا مسلسل فيه قدوة زي ده؟ الشباب طول الوقت بيدوروا على قدوة وده فرصة كبيرة نساعدهم.. أمير شوفتله مشاهد هايلة والعمل ككل يستحق".

ورد أمير كرارة بدوينة على "تويتر"، أرفق معها الفيديو: "أخويا وحبييي النجم يوسف الشريف شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحو بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير".

وقام أمير كرارة ببطولة مسلسل "الاختيار" مع أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

اخويا وحبييي النجم يوسف الشريف شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحو بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير ❤️❤️🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 @ElSherif pic.twitter.com/RGkmTUyxnt — Amir Karara (@AmirKarara) June 29, 2020

ولفت موقع "في الفن" إلى أن الجزء الأول من المسلسل تناول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.