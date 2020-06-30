تحذيرات من حالة الطقس في السعودية

تتأثر المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بكتلة هوائية شديدة الحرارة، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

فبحسب موقع "طقس العرب"، تؤثر هذه الكتلة الحارة على كل من تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهاية الأسبوع في هذه المناطق.

وتهب رياح شمالية غربية على منطقة الليث تكون نشطة السرعة اعتبارا من اليوم، وتشتد الأربعاء حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني الرؤية الأفقية ظهرا وعصرا.

وتعتبر هذه الرياح موسمية نتيجة لتعمق منخفض السودان ما يتسبب في نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية على سواحل الليث وجنوب جدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السعودية من التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة تحديدا، مطالبة بتوخي الحذر خلال تأثر الطقس بالأتربة.