السعودية... صاحبة الـ106 أعوام تقهر كورونا

تمكنت مسنة من عرعر في السعودية، تبلغ من العمر 106 أعوام من التغلب على فيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتها.

وبحسب صحيفة "عكاظ" نجحت المسنة برغم كبر سنها وقلة مناعتها من قهر الوباء القاتل.

وكشف المستشار الإعلامي في صحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي، أن المسنة عانت من الفيروس مع إصابتها بالسكر والضغط وأدخلت إلى قسم العناية.

وتمت متابعة حالة المسنة الصحية بشكل مستمر وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتماثلت بعدها للشفاء وغادرت المستشفى دون أن تخضع لجهاز التنفس الصناعي.

وأكد العنزي ارتفاع نسبة التعافي لمصابي فيروس كورونا في المنطقة، إذ بلغ إجمالي الحالات 407 والنشطة 43 في حين بلغت حالات التعافي 354 وتسجيل 10 حالات وفاة.

يشار إلى أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ‏اطمأن عبر اتصال مرئي على صحة المسنة المتعافية من فيروس كورونا المستجد.