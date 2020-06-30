مع ارتفاع درجات الحرارة... نصائح لمواجهة متاعب الدورة الدموية

حذرت غرفة الصيادلة "بولاين هيسن" الألمانية من أن حرارة الصيف الشديدة تؤدي لمشاكل في الدورة الدموية.

وأوضحت الغرفة أن درجات الحرارة العالية تؤدي لتوسيع الأوعية الدموية بغرض تصريف الحرارة بصورة أفضل، ما يؤثر بالسلب على الدورة الدموية.

ويؤدي انخفاض ضغط الدم للإصابة بالدوار والصداع والشعور بالإعياء والإصابة بالإغماء، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ويمكن مواجهة هذه الأعراض بوضع قطعة قماش باردة على جانب الرقبة حيث تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم ترفع ضغط الدم مجددا.

ويمكن أيضا تناول وجبة خفيفة مملحة وجعل السيقان في وضع مرتفع.

ولتجنب مشاكل الدورة الدموية في الصيف، ينصح بشرب السوائل بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا.

ويكون من الأفضل شرب الماء والعصائر المخففة والشاي غير المحلى بالسكر.