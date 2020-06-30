اكتشاف قناع لطفلة من القرن الأول الميلادي في السعودية... فيديو

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمدينة العلا الأثرية في السعودية، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يعكس فيه إحدى القطع الأثرية المكتشفة.

ويعود القناع إلى طفلة عاشت في القرن الأول الميلادي، يقال إنها أصبحة أميرة فيما بعد، وصنع من الذهب اللماع، حيث اكتشفه علماء آثار في السعودية عام 1998، في حجرة جنائزية، مع قطع أثرية قديمة.

وبحسب مقطع الفيديو، يعود المدفن إلى الحقبة الهلنستية، عندما كانت شبه الجزيرة العربية متصلة بالعالم المتوسطي، وكان وزير الثقافة السعودي قد كتب على منشوره "رحلتنا لاكتشاف كنوزنا الثقافية مستمرة".

رحلتنا لاكتشاف كنوزنا الثقافية مستمرة. pic.twitter.com/8GCXz8HtUX — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) June 26, 2020

وفي اكتشاف يعكس جوانب ثقافية متعددة لحضارة ثاج، يسلط "كنز الملكة المجهولة" الضوء على آثار سعودية قديمة استوطنت الجزيرة العربية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في وقت سابق ، تعود قصة اكتشاف الكنز إلى الحفريات التي جرت شمال شرقي منطقة "ثاج" في المنطقة الشرقية، وأسفرت عن اكتشاف رفاة فتاة تبدو ملكة، ترقد على سرير من الخشب بدعائم برونزية.

وتضمن الاكتشاف قناعاً من الذهب، وثلاثة عقود ذهبية، وأساور، وخواتم، وأزواج أقراط، ومجموعة كبيرة من الرقائق الذهبية وشرائط ذهبية رقيقة، وأزراراً ذهبية، جميعها مصنوعة من الذهب الخالص.