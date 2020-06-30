لأول مرة...سيدة عربية ترفع دعوى قضائية لتضرر قطتها نفسيا

رفعت إحدى السيدات من محافظة إربد الأردنية دعوى بدل أضرار معنوية ومادية عن الإيذاء، الذي وقع على قطتيها.

ووفقا لوكالة أنباء "سرايا" الأردينة، فإن المدعية قامت بترك قطتيها في مكان مخصص لرعاية الحيوانات، وسافرت لإحدى دول الجوار، ولكن بعد عودتها من السفر فوجئت بوضع قطتيها المتدهور، حيث كانتا ترفضان الطعام، وقامت على الفور بفحصهما صحيا ونفسيا، وحصلت على تقرير طبي بذلك.

وقال محامي المدعية إن "الدعوى منظورة لدى محكمة صلح إربد، وبشكل جدي وبحسب أصول المحاكمات المتبعة كأي إنسان متضرر".

وأوضح أنه وافق على الترافع في القضية، والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن، مؤكدا عدم قبول مثل هذه القضايا في أي وقت مضى من قبل المحامين أو حتى الهيئات القضائية.

ولقي الخبر ردود فعل بين المستخدمين، حيث كتب أحد المعلقين على الخبر: "شوفي الناس اللي مش لاقيه خبز توكل ولا اللي مش لاقيه حليب لأولادها قبل تشوفي حل لمشكلة البسس اللي عندك".



