لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمضى نجم هوليوود البالغ من العمر 56 عامًا نحو ساعتين في قصر زوجته السابقة في لوس أنجلوس.

وشوهد بيت يستقل دراجته النارية خارج قصر جولي البالغ قيمته 24 مليون دولار، بعد الزيارة، ظهر اليوم الثلاثاء.

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2020

بعد مرور 4 سنوات على انفصالهما، كشفت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، عن سبب طلاقها من النجم الأمريكي، براد بيت.

وأفصحت أنها اختارت طلب الطلاق من براد بيت من أجل أطفالها الستة، بينما تواصل التركيز على شفائهم نفسيا من الانفصال.

وأشارت العديد من التقارير في وقت سابق إلى أن علاقة الطرفين قد تحسنت بشكل كبير بعد الاتفاق على نظام جديد لأطفالهما، مادلوكس البالغ 18 عاما؛ باكس البالغ 16عاما؛ زاهارا البالغة 15عاما؛ شيلوه البالغة 14 عامًا؛ والتوأمين فيفيان وكنوكس، 11 عامًا.