طيار يكشف المكان الأنسب لمن يعاني من "فوبيا الطيران"

كشف طيار في الخطوط الجوية البريطانية جوني نولسون، عن أفضل مكان للجلوس على متن الطائرة، للأشخاص الذين يعانون من الخوف من الطيران.

ونقلت صحيفة " ديلي اكسبريس " عن نولسون، قوله: "يشعر الركاب في منتصف الطائرة بأقل درجة من الاهتزازات والاضطرابات في الهواء".

وأشار نولسون إلى أن الاضطرابات في الهواء لا تحدث بدرجة متساوية في جميع أرجاء الطائرة، لافتا إلى أنه في منتصف الطائرة يتم تثبيت الجناحين في جسم الطائرة، وبالتالي فإن هذه المنطقة تكون الأكثر ثباتاً واستقراراً، موضحا إلى أن الركاب في هذه المنطقة بالكاد يشعرون بقوى التحكم والتوجيه.

وفي المقابل، أكد نولسون أن الجزء الخلفي من الطائرة هو أكثر الأماكن اضطراباً، نظراً لأن الطيار عندما يستعمل أسطح الموازنة العلوية والرأسية، فإن الركاب في مؤخرة الطائرة يشعرون باضطرابات بسبب قوى التحكم والتوجيه بصفة خاصة.