حرائق واسعة في أنحاء ولاية يوتا الأمريكية... فيديو

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الألعاب النارية تسببت باندلاع حرائق شاسعة في غابات ليهي في ولاية يوتا الشمالية، الأمر الذي أجبر سكان المدن المجاورة، صباح الأحد، على إخلاء منازلهم، قبل أن تنجح فرق الإطفاء والجهات المعنية في احتواء الحريق وإخماد النيران.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الأضرار المادية البسيطة، كما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم الذي أبدى تعاونه مع رجال الشرطة، بحسب ما ذكر موقع "accuweather" الأمريكي.

​وذكر الموقع أن الحريق حوّل 80 كليومتراً من الغابات إلى رماد، وأن الرياح القوية جعلت عملية إخماد الحريق أكثر صعوبة، وأخلت فرق الإطفاء عشرات المنازل في ليهي ودريبر، كانت على مقربة من مكان اندلاع الحريق مما كان يشكل خطرا على حياة سكانها.