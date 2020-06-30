بعد حملة "غير مرحب بها في المغرب"... إليسا توضح: أحترم هذا البلد ولا أختلف مع شعبه

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على الانتقادات التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسجيل إعجابها بصورة تضم خارطة للوطن العربي.

وكانت الخارطة التي سجلت إليسا الإعجاب بها تظهر المغرب دون صحراء، وهو ما جعلها محل انتقاد المغاربة الذين اعتبروها غير مرحب بها في بلادهم.

بلادي خط أحمر و أنا كمغربية حرة ما يشرفنيش نشوف فبلادي واحدة منافقة و ما كتآمنش بوحدتنا الترابية و دائما كتسيء لبلادي من خلال لايكاتها لتويتات ضد المغرب ✌✌ #إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغرب



#إليسا_غير_مرحب_بها_في_المغرب pic.twitter.com/I4MvyMwyjd — maryam mery (@maryamm98304710) June 23, 2020

وكتبت إليسا على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تدوينة نصها: "مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا". وتابعت: "من كم يوم نشروا كلام مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب".

مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا — Elissa (@elissakh) June 29, 2020

واستطردت، وفقا لنص التدوينة: "هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني اختلف مع شعبو الطيب اشوفكم قريبا".

وانتشر هشتاغ بعنوان "إليسا غير مرحب بها في المغرب"، وتداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أبدت إعجابها بصورة لخارطة تظهر دولة المغرب في خريطة منقوصة من الصحراء أثارت غضب المغاربة.