مستشار السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية... فيديو 

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، التي تتلقى علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه "يتابع الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي مثلما يتابع حالة كل المرضى المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن "ابنة الفنانة تواصلت معه للتعرف على الحالة الصحية لوالدتها"، مشيرا إلى أنه "يتابعها في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى أنهم يقدمون كل الدعم والرعاية الصحية للفنانة رجاء الجداوي، لكنه أوضح أن "حالتها الصحية قد تكون غير مستقرة متمنيا لها الشفاء".

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي.

وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبينت إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد بمستشفى العزل الصحي منذ ليلة عيد الفطر.