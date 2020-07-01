مخرجة مصرية: محمد رمضان الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي

دافعت مخرجة مصرية شهيرة عن نية الفنان المصري، محمد رمضان، تجسيد شخصية أحمد زكي.

وقالت إيناس الدغيدي، المخرجة المصرية الشهيرة، إن محمد رمضان شديد القرب والشبه بأحمد زكي، وهو الأنسب لتجسيد حياته.

وجاءت تصريحات الدغيدي لموقع "مصراوي": "من بين الجميع أرى أن محمد رمضان هو الأقرب لأحمد زكي من الناحية الشكلية والبيئية أيضًا هو شديد القرب منه في كل شيء بالفعل".

وتابعت الدغيدي، قائلة: "أرى أن محمد رمضان ممثل جيد جدًا، ويجيد تقمص الشخصية بشكل جيد، فإن تقمص الشخصيات شيء صعب وليس سهلاً".

وكان محمد رمضان قد قرر أن يخوض سباق رمضان الدرامي المقبل، بتجسيده شخصية السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي، باسم "الإمبراطور" في مسلسل من تأليف بشير الديك.

وأثار قرار محمد رمضان حالة من الجدل في الوسط الفني المصري والعربي بين الموافق والمعارض للقرار، بسبب ما وصفوه بأداء وسلوك محمد رمضان الذي لا يصلح بسببه لتجسيد شخصية أسطورية مثل أحمد زكي.