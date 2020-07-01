كشف حيلة يمكنها تخليصك من الدهون بسرعة كبيرة... السر في التوقيت

كشف تقرير صحي حديث ما وصفها بالحيلة السحرية التي يمكنها أن تخلصك من دهونك بسرعة كبيرة ومن دون صعوبات كبرى قد يواجهها أي شخص.

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية في تقرير صحفي، إلى أنه يعاني الكثير من الناس في معركة فقدان الوزن رغم تمسكهم بنظام غذائي صارم وممارسة الرياضة بكثافة.

ولكن أشار التقرير الصحفي إلى أن الأزمة التي قد يواجهها الشخص هو نسيانه أمر مهم ألا وهو "التوقيت".

وأوضح التقرير: "غالبا ما يرتبط فقدان الوزن بنظام غذائي قد يحرم جسمك من عناصر غذائية وفيتامينات أساسية، ويعتمد البعض على الشاي الأخضر لفوائده المثالية".

ونقلت "الديلي إكسبريس" عن خبراء تأكيدهم أن الشاي الأخضر هي أكثر المشروبات صحة في العالم، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة واحتوائه على مركب كاتشين الذي يساعد على حرق الدهون بسرعة كبيرة.

لكن خبير قال إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يشكل فارقا بصورة كبيرة في إنقاص الوزن عند شربه في أوقات معينة.

توقيتات سحرية

وجاءت أبرز التوقيتات السحرية وفقا للخبراء على النحو التالي:

- الصباح

وأوضح الخبراء أن شرب الشاي الأخضر في توقيت معين يساعد في بدء عملية التمثيل الغذائي وتعزيز الطاقة والمساعدة في التركيز.

- قبل الرياضة:

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يكون مفيدا بشكل خاص قبل ممارسة الرياضة مباشرة، لأن هذا يزيد من حرق الدهون بنسبة 17%.

- 3 مرات:

وينصح الخبراء لتحقيق المزيد من الحرق للسعرات الحرارية، أن يستهلك الشخص الشاي الأخضر، من مرتين إلى 3 مرات يوميا.