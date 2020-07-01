4 عادات غذائية خاطئة تضعف جهازك المناعي

يعد الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للإنسان في مواجهة أي عدو خارجي، مثل الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول موقع "هيلث" الأمريكي، إنه يجب على كل شخص أن يبحث عن الطرق المثلى لحماية جهازه المناعي وتقويته، ليكون قادرا على مواجهة أي هجوم فيروس يستهدفه.

1- المشروبات الكحولية

وأورد الموقع 4 عادات غذائية قال إنها تضعف الجهاز المناعي للإنسان:

يقول الموقع إن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي، مشيرا إلى أنه يمكن تناول الكحول بقدر مناسب حتى لا يكون له آثار عكسية.

2- ملح الطعام

ربما يحتاج بعض الأشخاص لزيادة نسبة الملح في الطعام لأسباب تتعلق بضغط الدم أو خلافه، لكن دراسة جديدة أشار إليها الموقع، تقول إن زيادة تناول ملح الطعام تؤدي إلى التقليل من كفاءة الجهاز المناعي، وتقلل قدرة الجسم على مواجهة البكتريا والفيروسات التي يمكن أن تهاجمه.

3- السكريات

يفرط البعض في تناول السكريات، لكن ذلك له آثار سلبية على صحته، أبرزها أنها تؤثر على صحته العقلية، إضافة إلى أنها تقلل من كفاءة الجهاز المناعي.

ويقول الموقع إن كل 100 غرام سكر تدخل الجسم تقلل من كفاءة الجسم في محاربة البكتريا، مضيفا: "هذا لا يعني التخلص من السكريات نهائيا، ولكن تناول النسب المعقولة منها".

4- المنبهات

تقوم المنبهات بدور مهم في حياتنا خاصة أثناء العمل، لكن الإفراط في تناولها يكون له آثار سلبية على الجهاز المناعي للإنسان.

ويقول الموقع: "رغم أهمية القهوة والمنبهات في حماية الجسم بما تملكه من مضادات للأكسدة، إلا أن الزيادة في تناولها تؤدي إلى تقليل كفاءة الجهاز المناعي".