لأول مرة... رهف القنون تتحدث عن والد طفلها

ردت الناشطة السعودية، رهف القنون، على هجوم واتهامات الكثيرين بسبب إنجابها طفلا "غير شرعي، من علاقة محرمة".

وكتبت الشابة على تطبيق "سناب شات"، أنه من غير الممكن أن تتزوج شخصا لا تحبه كما أكدت حبها لزوجها.

وأضافت القنون عبر حسابها: "من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة".

ثم أشارت: "الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة... أحب زوجي جدًا... الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي.. I Love Him (أنا أحبه)... الحب حرية".

© Photo / سناب شات رهف القنون

وكانت رهف القنون قد قالت، إنها وضعت طفلها الأول، مضيفة أن من كان يرفض تصديق أنها "حامل" فهي حاليًا في فترة "نفاس" منذ عدة أيام، وأن أهلها في السعودية على علم بكل شيء عنها، وأن آخر تواصل كان معهم منذ شهر ولم يسألوها عن موضوع عودتها للسعودية.

وتسبب إعلان رهف القنون عن ولادة طفلها الأول في هجوم الكثيرين عليها وإلحاق الاتهامات بها، حيث أكد البعض أنها أنجبت طفلًا للحصول على جنسية كندا المقيمة على أراضيها منذ منحها حق اللجوء.