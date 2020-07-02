بسبب الـ"بكيني"... ناشطة سعودية تثير الغضب

تسببت الناشطة السعودية أمل الشهراني في إثارة حالة من الغضب إثر قيامها بنشر صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي "البكيني".

وظهرت الشهراني بصحبة أبنائها داخل البحر، وقامت بتوثيق اللحظة بالتقاط "سيلفي".

وانتقد الكثيرون الشهراني، معللين ذلك بأن لباسها يخرج عن عادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه.

I am strong, I am confident, I am beautiful, I am humble, I am enough.

🌞✍🏼 أنا قوية وواثقة وجميلة ومتواضعة وكفاية لنفسي

🌞✍🏼#amalhello #amalhope #amalpeace #امل_الشهراني pic.twitter.com/IO7rHyiRvJ — Amal Alshahrani👑 أمل الشهراني (@amal_tampa) June 15, 2020

وقام أخرون بدعمها مؤكدين أن ما فعلته يندرج تحد بند الحرية الشخصية ولا يحق لأحد التحكم في تصرفاتها وطريقة عيشها.

وتقود الناشطة السعودية حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، وهي الحملة التي تلاقي تأييدا واسعا في السعودية.

ووجهت أمل الشهراني مؤخرا رسالة للمرأة السعودية، مفادها أنه بإمكانها ممارسة الرياضة والحصول على جسم جيد حتى وهي ترتدي الحجاب.