نصائح لتجنب آلام الرقبة الناجمة عن استخدام الهواتف الذكية

بات من الشائع المعاناة من متاعب وآلام الرقبة في ظل روتين الحياة اليومية التي باتت أسرع.

قال خبراء إنه إلى جانب وضع الجلوس غير السليم في العمل، قد يكون السبب وراء ذلك أيضا استخدام الهواتف الذكية بصورة متكررة.

يجب على المرء أثناء العمل أو أثناء استخدام الهاتف الذكي، التحقق بانتظام من وضعية جلوسه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتنصح حملة "من أجل ظهر أكثر صحة"، التي أطلقتها إحدى الجمعيات الطبية الألمانية بالنظر إلى الهاتف من دون خفض الرأس.

كما أشار المختصون إلى ضرورة ممارسة تمارين لتقوية عضلات الظهر بما يقي من آلام الرقبة، التي عادة ما تكون ناتجة من شد العضلات وتصلبها حول الفقرات العنقية وأعلى الظهر.

وشددت الحملة على ضرورة الجلوس على كرسي مكتب يتيح للفرد أن يكون ظهره مستقيما أغلب ساعات العمل.