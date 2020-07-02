هجوم على امرأة في مترو أنقرة بسبب كمامة... فيديو

هاجم ركاب مترو الأنفاق في أنقرة امرأة خلعت كمامتها بعد جلوسها على المقعد.

ويظهر بمقطع الفيديو شجار بين ركاب وامرأة خلعت كمامتها كما وجه لها موظف المترو تحذيرا وحتى أوقف القطار.

وأدى الخلاف إلى إخراج الامرأة من القطار.

Ankara'da metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/2X2kJYGxqF — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) July 2, 2020

أعلنت بلديتا إسطنبول وأنقرة في وقت سابق أنه يمنع على المواطنين ركوب وسائل النقل العام من دون كمامة كإجراء احترازي لمكافحة تفشي "كوفيد-19".