"سارت في دوائر ثم سقطت على وجهها"... نفوق 350 فيلا بصورة غامضة

بصورة مفاجئة، تساقطت المئات من الأفيال في بوتسوانا ( بلد يقع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية) ميتة على مدار الشهرين الماضيين.

وبحسب هيئة "بي بي سي"، قال الدكتور نيال ماكان من منظمة الإنقاذ الوطنية في المملكة المتحدة، إن زملاءه رصدوا أكثر من 350 جثة فيل في دلتا أوكافانجو منذ بداية شهر مايو/ أيار الماضي.

ومن المنتظر التوصل لسبب موت الحيوانات مع إعلان نتائج العينات عقب أسابيع.

BBC News - Hundreds of elephants found dead in Botswana https://t.co/bOVu8CqV7h



unprecedented in terms of numbers of elephants dying in a single event unrelated to drought

Very unusual

Drought or Anthrax

Magnificent animals ,gentle need to preserve @DrUmeshPrabhu @pettet50 pic.twitter.com/z5fn2ZN0b5 — nigelj (@nigelj08223325) July 2, 2020

ورصدت المنظمة نفوق أكثر من 350 فيلا، ويعد موت هذا العدد من الأفيال في وقت واحد أمر غير مسبوق على الإطلاق، خاصة أن موتها غير متعلق بالجفاف.

واستبعدت حكومة بوتسوانا، الصيد غير المشروع من أجل كسب المال من بيع أنيابها، حيث أن الأفيال ماتت بشكل طبيعي.

ولم يستبعد الخبراء موت الفيلة بالتسمم أو المرض، حيث أوضح الخبراء أنه تم رصد الأفيال تسير في دوائر قبل أن تسقط على وجهها وتموت.

وترجح هذه الشواهد احتمالية إصابةالأفيال النافقة بمرض هاجم نظامها العصبي.