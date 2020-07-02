تصارع التماسيح وتقبلها... حسناء تمارس مهنة غريبة... فيديو وصور

اشتهرت الفتاة الأمريكية، غابي سكامبون، بنشرها مقاطع فيديو لصيدها ومصارعتها التماسيح الضخمة.

وتقدم سكامبون عروض مصارعة مع الزواحف الخطرة لتعليم المشاهدين كيفية السيطرة على التماسيح، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولدى الفتاة المغامرة 118 ألف متابع على "انستغرام"، حيث تنشر مقاطع فريدة لمداعبتها وتقبيلها وإطعامها لتماسيح بالإضافة إلى لقطات الصيد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabby 🐾 (@gabbynikolle) 25 Май 2020 в 7:49 PDT

وقالت سكلمبون، إن 95 في المئة من الناس يعتقدون أن التماسيح ستلاحقهم وتأكلهم، ونوهت أن التماسيح لن تقتلكم من دون سبب. وبحسب الخبيرة، التماسيح لا تحب أن يزعجها أو يضايقها أحد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabby 🐾 (@gabbynikolle) 30 Май 2019 в 7:12 PDT

وأحد أهداف سكامبون الأساسية، نقل التماسيح من الحدائق والبحيرات المحلية إلى المناطق الأكثر أمانًا لها وللمقيمين القريبين.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabby 🐾 (@gabbynikolle) 11 Авг 2018 в 6:27 PDT

وتتعامل سكامبون مع مخاطر مهنتها بواقعية، حيث تقول إنه من الممكن أن تفقد يدك أو أصابعك خلال العمل فيمكن للتمساح تمزيق ذراعك، وهذا الأمر ليس مزحة.