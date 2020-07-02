تصارع التماسيح وتقبلها... حسناء تمارس مهنة غريبة... فيديو وصور

وتقدم سكامبون عروض مصارعة مع الزواحف الخطرة لتعليم المشاهدين كيفية السيطرة على التماسيح، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ولدى الفتاة المغامرة 118 ألف متابع على "انستغرام"، حيث تنشر مقاطع فريدة لمداعبتها وتقبيلها وإطعامها لتماسيح بالإضافة إلى لقطات الصيد.
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وقالت سكلمبون، إن 95 في المئة من الناس يعتقدون أن التماسيح ستلاحقهم وتأكلهم، ونوهت أن التماسيح لن تقتلكم من دون سبب. وبحسب الخبيرة، التماسيح لا تحب أن يزعجها أو يضايقها أحد.
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وأحد أهداف سكامبون الأساسية، نقل التماسيح من الحدائق والبحيرات المحلية إلى المناطق الأكثر أمانًا لها وللمقيمين القريبين.
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وتتعامل سكامبون مع مخاطر مهنتها بواقعية، حيث تقول إنه من الممكن أن تفقد يدك أو أصابعك خلال العمل فيمكن للتمساح تمزيق ذراعك، وهذا الأمر ليس مزحة.
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