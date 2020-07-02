هل تأكل من أعينها؟... العثور على أسنان داخلها لدى القرش الحوتي..صور

وجد العلماء بعض الأسنان في أعين سمك القرش الحوتي، حيث لم يكن ذلك معلوما من قبل عن هذه السمكة الضخمة.

ويشار إلى أن القرش الحوتي هو من المخلوقات الغامضة للغاية، والتي تعيش في أعماق المحيط ويبلغ طولها نحو 20 مترا أو أكثر. وعلى الرغم من حجمها الضخم، فإن هذه القروش ليست مفترسة، فهي تتغذى بشكل أساسي على العوالق.

Here's something you didn't expect to inspire your art...

Did you know that the whale shark's eyes are covered with up to 3000 teeth!

They are called eye denticles and scientists think it's for protection as whale sharks have no eyelids. pic.twitter.com/9diYzElC1s — أسعد يوم أسود (@as3adya) July 1, 2020

وعثر العلماء على نتوءات في أعين القرش الحوتي تشبه إلى حد كبير الأسنان، حيث أن هذه الأسنان تملء جسمه أيضا، الأمر الذي يسمح له بالمقاومة عند التحرك في الماء (ولكنه لا يزال بطيئا في الحركة وسرعته لا تتعدى 5 كم في الساعة).

ووفقا للعلماء من مركز أبحاث أوكيناوا شوراشيما الياباني، الذين درسوا العيون الفريدة لأسماك القرش الحوتي، أن الأسنان الموجودة في أعين القرش الحوتي تختلف عن تلك التي تغطي جسمه، حيث توفر له حماية من التهديدات الخارجية، التي يمكن أن يواجهها في المحيط.