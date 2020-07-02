غوريلا تستعين بذكائها للحصول على المانغو من أعلى الشجرة... فيديو

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو طريف لغوريلا استعانت بذكائها للحصول على ثمار المانغو من أعلى شجرة لأكله.

وظهرت الغوريلا وهي تلتقط حجرا من على الأرض وتقذفه على أعلى الشجرة لتسقط ثمار المانغو.

Smart gorilla uses careful aim to knock a mango from a tree pic.twitter.com/xD4UtmEHOM — The Sun (@TheSun) July 2, 2020

وبالفعل حصلت الغوريلا على المكافأة، حيث سقطت بضع ثمرات على الأرض لتلتقطها.