فيديو مروع... فيضانات تقتلع المنازل في الصين

رصد مقطع فيديو مشاهد مروعة لفيضانات تقتلع المنازل في الصين بعدما تعرضت العديد من المناطق لأمطار غزيرة هي الأكثر شدة منذ أعوام.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن الفيديو يرصد جانبا من الفيضانات على إحدى ضفاف نهر يانغتسي، الذي يعد من أطول أنهار الصين.

ويرصد الفيديو المياه الجارفة وهي تقتلع أحد المنازل، الذي انشطر إلى جزئين بعدما جرفت المياه كل أساساته.

The #YangtzeRiver reported its first flood warning on Thursday due to incessant rains in southern China, which has been hit by heavy rain and floods for weeks. pic.twitter.com/l4k0QoDQmo — People's Daily, China (@PDChina) July 2, 2020

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، مقطع فيديو، في وقت سابق، قالت إنه يرصد لحظة إنقاذ طفل عمره ثلاثة أشهر محاصر داخل أحد المباني وسط الفيضانات في المدينة، التي شهدت معدلات هطول أمطار هي الأعلى منذ 20 عاما.

ولفتت الشبكة إلى أن الصين تشهد هطول للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو/ حزيران الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع.