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    حقل عباد الشمس في كراسنودارسكي كراي

    من المناعة إلى القلب... لن تصدق ما يفعله لب عباد الشمس في جسمك

    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
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    يقضي الكثير من الناس أوقاتهم في تكسير أو بصق أو قزقزة بذور "لب" عباد الشمس، ولكن لا يدرك بعض الناس أن هذا ينطوي على فوائد صحية لا يمكن تصديقها.

    وأشار الخبراء في تقرير منشور على موقع "ميديكال ديلي" الصحي المتخصص إلى أن لب عباد الشمس يحتوي على بعض الفوائد الصحية بدءا من دعم الجهاز المناعي إلى حماية القلب إلى معالجة أعراض الحساسية.

    ونقل التقرير عن الدكتورة ستيفاني ساسوس، اختصاصية التغذية العلاجية المتخصصة، أن لب عباد الشمس يعتبر بديلا مثاليا للفول السوداني وأنواع المكسرات الأخرى التي يعاني بعض الناس من الحساسية تجاهها.

    عباد الشمس جاف في برايدن ، ألمانيا 30 يوليو/ تموز 2018
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    بذور عباد الشمس مفيدة من "أجل الجمال"

    وجاءت أبرز فوائد تناول لب عباد الشمس:

    1- حماية العين:

    تحتوي بذور عباد الشمس على نسب مرتفعة من فيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة وهو مهم لصحة العين.

    تظهر الدراسات أنه قد يدعم الرؤية الجيدة من خلال درء أمراض العيون مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

    ويمكن تجربة تناول زبدة عباد الشمس العضوية غير المحلاة على خبز محمص كامل مع شرائح التفاح الطازج أو الموز أو التوت، لفوائد مثالية للعين.

    2- جيد للعضلات:

    تحتاج إلى الكثير من البروتين لدعم وتنمية العضلات القوية، وبذور عباد الشمس هي مصدر رائع لبناء العضلات.

    بذور عباد الشمس تحتوي على 20% بروتين، فكوب واحد من بذور عباد الشمس، بمجرد تقشيره، يقدم ما يقرب من 10 غم من البروتين. حاول إضافتها إلى سموذي مع الزبادي اليوناني مثلا لتحصل على نسبة بروتين مزدوجة.

    3- جيدة للقلب:

    بذور عباد الشمس ليست لذيذة فحسب، بل هي غنية أيضًا بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهذه الدهون "الجيدة" صديقة للقلب، لأنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

    4- مناعة جيدة:

    نظام المناعة القوي هو المفتاح للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام، وبذور عباد الشمس هي داعم كبير للمناعة، وذلك بفضل محتواها من فيتامين هـ.

    كما أنها تحتوي على القليل من الزنك والسيلينيوم، وهما صديقان آخران لجهاز المناعة.

    يمكن إضافة بذور عباد الشمس إلى السلطة، أو مزيج المربى، أو رشها على الخضار المحمصة للحصول على لدغة مقرمشة ومليئة بالبروتين.

    5- إنقاص الوزن:

    يعد الحصول على الكثير من الألياف والبروتين خطوة مهمة في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، وبذور عباد الشمس يوجد فيها نسب كبيرة من كليهما. تساعد كل من المغذيات على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، كما تعزز الألياف عملية الهضم الجيدة وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، ما يدفعها إلى التخلص سريعا من الوزن الزائد.

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    بذور عباد الشمس مفيدة من "أجل الجمال"
    الكلمات الدلالية:
    النظام المناعي, الجهاز المناعي, جهاز المناعة, مناعة, طعام صحي, الطعام, طعام, الأطعمة, أطعمة
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